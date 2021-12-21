Салехард, 21 декабря, 2021, 04:58 — ИА Регнум. На Ямале появятся вытрезвители. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте депутат Заксобрания ЯНАО и главный врач станции скорой помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко.

Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия В вытрезвителе

Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента, отметил Гордиенко.

«Принципиальное решение принято, теперь будут проработаны детали путей реализации закона. Нюансы есть, но дело с мертвой точки сдвинулось», — пишет народный избранник.

Отмечается, что ямальские вытрезвители будут создаваться в 2022 году. При этом они будут некоммерческими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Югры в 2022 году откроют специализированные организации, оказывающие медпомощь лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в трёх городах: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.