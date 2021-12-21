Петропавловск-Камчатский, 21 декабря, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском умер ребёнок четырёх лет — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Предварительно установлено, что 35-летняя мать мальчика, зная, что он имеет заболевание, при котором нужны специальный уход и диета, наблюдала у сына ухудшение здоровья, но не обратилась в больницу. В итоге ребёнок с врожденным заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника предположительно умер от голода.

Следствию стало известно, что с сентября по декабрь мать пилаи не заботилась о ребёнке. На профилактическом учете в полиции семья не состоит.

Прокуратура отмечает, что в мае 2019 года эту женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию сына, за распитие спиртного в его присутствии.

«По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и городского отдела опеки и попечительства, к компетенции которых относится выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также назначены необходимые экспертные исследования с целью установления точных причин смерти малолетнего», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великом Устюге скончалась пятилетняя девочка.