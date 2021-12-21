Квебек, Канада, 21 декабря, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Новые ограничения в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» были введены в канадской провинции Квебек. Об этом 20 декабря сообщает телеканал CBC.

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Бары, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные площадки, spa-салоны с 20 декабря будут работать до 17:00 по местному времени, а все предприятия общепита будут закрываться в 22:00. При этом заполняемость во всех общественных местах не должна превышать 50% от обычного количества посетителей.

Кроме того, в регионе закрываются все школы, ученики отправляются на длинные каникулы, которые продлятся до 10 января. В помещениях школ начального образования откроются дополнительные пункты вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Канады Мелани Жоли получила положительный результат теста на коронавирус.