Панама, 21 декабря, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 официально подтвержден в Панаме. Об этом заявил глава панамского минздрава Луис Сукре в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

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По его словам, зараженным оказался 50-летний мужчина, прибывший 8 декабря в республику после поездки в Южно-Африканскую Республику. Он является работником одной из горнодобывающих компаний, которая ведет свою деятельность на территории Панамы. При этом отмечается, что зараженный «Омикроном» ранее прошел полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

В настоящее время зараженный находится на карантине. Болезнь у него протекает бессимптомно. Уточняется, что мужчина успел встретиться с шестью людьми во время поездки, теперь их отслеживают.