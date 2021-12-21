Пекин, 21 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Китайские исследователи разработали новый тип светорассеивающей крыши теплицы, которая может пропускать видимый свет, преобразуя ближний инфракрасный свет в электричество, сообщает агентство Синьхуа.

Admlip.ru В теплице

Группа исследователей из Института окружающей среды и устойчивого развития в сельском хозяйстве, связанного с Китайской Академией сельскохозяйственных наук, разработала эту новую структуру покрытия теплицы, основанную на использовании расщепления солнечного спектра, сообщает газета China Science Daily.

Видимый свет с длиной волны от 400 нанометров (нм) до 780 нм имеет решающее значение для управления процессом фотосинтеза тепличных растений, но ближний инфракрасный свет с длиной волны от 780 нм до 2500 нм оказывает незначительное влияние на рост растений и может вызвать перегрев теплицы.

Испытание, проведенное исследовательской группой, показало, что новая солнечная крыша может пропускать видимый свет с коэффициентом пропускания 40% в течение всего дня и одновременно преобразовывать ближний инфракрасный свет в электричество, обеспечивая нормальный рост тепличных растений с меньшим потреблением энергии для охлаждения.

Электроэнергия, вырабатываемая крышей, с фотоэлектрической эффективностью в течение всего дня, которая составляет 6,88%, также может обеспечивать ежедневную работу теплицы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Energy Conversion and Management.