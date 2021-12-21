Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 декабря снижением, продолжая тренд конца прошедшей недели.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 433,28 пункта (1,23%), до уровня 34 932,16 пункта. S&P 500 подешевел на 52,62 пункта (1,14%), до уровня 4568,02 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 188,74 пункта (1,24%), до уровня 14 980,94 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,07 (0,10%), до уровня $69,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 декабря — последнего рабочего дня недели — снижением. Dow Jones и S&P 500 догнали упавший накануне Nasdaq.

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