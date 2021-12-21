Кондинский район, Югра, , 04:41 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело жителя Кондинского района Югры, который едва не застрелил полуторагодовалого сына из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Человек с ружьём

Напомним, по версии следствия ночью 18 декабря пьяный 35-летний подозреваемый в квартире одного из домов посёлка Кондинское угрожал убийством своей 27-летней сожительнице. В ходе ссоры он выстрелил в сторону их совместного полуторагодовалого сына. В результате происшествия малыш получил тяжёлые травмы нижних конечностей и был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 118 и ч.1 ст. 119 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством»).

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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