Биробиджан, , 04:39 — REGNUM В посёлке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономии люди жалуются на нарушение температурного режима в многоквартирных домах. Соответствующее обращение поступило в прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Без отопления Kuzpress.ru

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Помимо холода в квартире житель посёлка также пожаловался на ненадлежащее качество питьевой воды, перебои с газоснабжением и неудовлетворительную работу скорой медицинской помощи. Прокуратура проверяет качество работы ответственных за эти сферы организаций и в случае выявления нарушений обещает принять меры прокурорского реагирования.

«Устранение причин и условий, способствовавших нарушениям федерального законодательства, прокурором района взято под личный контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Смидовичи батареи в жилых домах чуть тёплые. Люди включают обогреватели, но это не спасает. Жители предполагают, что работа котельной осуществляется в поддерживающем режиме из-за нехватки угля.