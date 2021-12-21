Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5202 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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Из них 5144 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже второй день подряд в стране выявляют менее шести тысяч инфицированных. До этого в Южной Корее фиксировалась рекордная заболеваемость коронавирусной инфекций. Тем не менее число пациентов в критическом состоянии остается высоким — в настоящее время в республике их более тысячи человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 575 615. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4828 человек.