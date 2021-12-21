Богота, , 04:28 — REGNUM Министр здравоохранения Колумбии Фернандо Руис 20 декабря заявил, что в стране зафиксировали первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Граждане Колумбии Quinntheislander

Фернандо Руис «Три случая заражения штаммом «Омикрон» были выявлены в Колумбии. Все заразившиеся прибыли из других стран мира».

По словам Руиса, один заболевший приехал в страну из Испании, ещё двое прибыли из США. Все они, а также люди, которые находились с ними в контакте, в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный исход от заболевания, вызванного штаммом коронавируса «Омикрон», зарегистрирован в США.

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