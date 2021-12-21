Владивосток, , 04:27 — REGNUM Одной из основных причин увеличения годового прироста цен в сфере услуг в Приморье стало повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. По итогам ноября он составил 4,66%, тогда как в октябре находился на уровне 4,12%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Инфляция

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По итогам ноября годовая инфляция в Приморье увеличилась до 7,39% после 6,89% в октябре. В России годовая инфляция составила 8,40%.

«Рост затрат перевозчиков стал причиной повышения стоимости проезда в городских и междугородних автобусах. Однако появились дифференцированные тарифы, что позволяет жителям Приморья экономить. Во Владивостоке, например, цена варьируется от 30 до 35 рублей в зависимости от способа оплаты. Можно использовать наличные деньги, а также банковскую или транспортную карту», — пояснил главный эксперт экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

В продовольственной сфере на цены продолжал влиять рост затрат производителей. Выросла стоимость кормов, из-за повышения цен на топливо увеличились логистические издержки поставщиков. В результате продолжился рост цен на мясную и молочную продукцию.

Ограничения в сфере грузоперевозок и плохие погодные условия в период созревания урожая в Китае привели к снижению объемов поставок импортных овощей в край. Из-за этого активно дорожали помидоры, огурцы, морковь и капуста.

«Недостатка овощей на продовольственном рынке при этом не наблюдалось, так как в ноябре на прилавки стали поступать тепличные огурцы и помидоры от местных производителей, хотя и по более высоким ценам, чем годом ранее. Это, как и в случае с автоперевозчиками, связано с ростом производственных издержек», — пояснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года наиболее высокий показатель годовой инфляции среди регионов Уральского федерального округа наблюдается в Курганской области — 9,23%.