Тюмень, , 04:26 — REGNUM В Тюменской области на 2022 год запланировано выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия — Троицкой церкви в Омутинском районе. Об этом сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Троицкой церкви более ста лет Пресс-служба комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Одна из уникальных фресок Троицкой церкви Пресс-служба комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

«В бюджете муниципального образования предусмотрены денежные средства на разработку проектной документации, на выполнение противоаварийных работ, консервационных работ, в том числе в отношении живописи», — говорится в сообщении комитета.

Троицкая церковь в Омутинском районе Пресс-служба комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Троицкая церковь в селе Южно-Плетнев находится в плачевном состоянии, зданию более сотни лет. Ранее жители Омутинского района обращались к главе региона Александру Моору с просьбой помочь в реставрации церкви с уникальными фресками.