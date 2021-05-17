Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Спецназ освободил двух заложников, захваченных обвиняемыми 16 июня в ростовском СИЗО-1, сообщили в пресс-службе ФСИН.

Кадр из видео

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщает ФСИН.

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Как сообщало ИА Регнум, захват заложников в СИЗО-1 в Ростове произошёл утром 16 июня. Пятеро обвиняемых, содержавшихся в разных камерах, напали на сотрудников следственного изолятора. В заложниках оказались оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Осуществившие нападение и захват заложников потребовали, чтобы им обеспечили транспорт. В Сети появились фото, на которых бандиты демонстрируют символику ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным Telegram-канала «112», трое из группы, захватившей заложников, готовили в прошлом году теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Силовики предотвратили взрыв и задержали подозреваемых по статье о подготовке теракта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников (ст. 206 УК РФ).

После попытки переговоров с бандитами силовики решили начать штурм СИЗО.