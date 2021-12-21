Якутск, 21 декабря, 2021, 04:18 — ИА Регнум. В Якутске 21 декабря температура воздуха опустилась до — 48 градусов при ветре 2 м/с. Это стало причиной объявления актированных дней для учеников 1−11-х классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

23.mchs.gov.ru Морозы

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Занятия отменены для всех, вне зависимости от того, в какую смену учатся дети.

«В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — подчеркнули в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря актированный день был объявлен в Якутск только для учеников 1−5-х классов. Температура воздуха составляла — 44 градуса при скорости ветра 1м/с. В городе был объявлен режим повышенной готовности.