Владивосток, 21 декабря, 2021, 04:14 — ИА Регнум. В Приморье тестируют электронный сервис предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства (QR-код), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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С помощью приложения «Госуслуги.Авто» автовладельцы могут предъявить электронные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, которые можно проверить с помощью мобильного телефона с установленной сертифицированной программой.

Приложение «Госуслуги.Авто» уже запущено в пилотном режиме. До конца декабря сотрудники ГИБДД также вправе попросить водителя предъявить «бумажный» вариант СТС.

«Также до конца 2021 года в «Госуслугах.Авто» штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится и функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД», — добавили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, российские водители получили возможность хранить электронные копии СТС в приложение «Госуслуги.Авто» 9 сентября 2021 года. С помощью этого приложения автолюбитель может предъявить инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации авто в виде QR-кода.