Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Первый летальный исход от заболевания, вызванного штаммом коронавируса «Омикрон», зарегистрирован в США. Об этом 21 декабря сообщает телеканал ABC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По предварительной информации, умерший пациент — мужчина около 50 лет, он не был привит от коронавируса и у него были проблемы со здоровьем.

По данным, собранным за прошедшую неделю федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в стране доминирующим стал штамм «Омикрон». Уточняется, что новый штамм был выявлен в 73% случаев заражения, а ряде регионов доля инфицированных штаммом «Омикрон» достигает 90%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в штате Нью-Йорк был обновлён суточный рекорд по новым случаям заражения коронавирусом.

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