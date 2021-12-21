Вологда, 21 декабря, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Пожар произошел в металлическом ангаре в Вологде, общая площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Вологодской области.

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По ее данным, возгорание произошло в ангаре по улице Красноармейской, дом 27. Пожару присвоили второй ранг сложности. К настоящему времени огонь удалось локализовать, сейчас пожарные ликвидируют возгорание. Сведений о возможных пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Салехарде произошел пожар в деревянном доме. Пострадали два человека — женщина отравилась угарным газом, мужчина получил ожог пальца. Жителей дома эвакуировали.