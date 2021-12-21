Красноярск, 21 декабря, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Во вторник, 21 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −22… −20 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз

В 07:50 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 21 на 22 декабря ожидается до −27… −23 °C.

Скорость восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В среду, 22 декабря, в Красноярске до −22… −18 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −25… −23 °C.

В четверг, 23 декабря, в Красноярске ожидается до −21… −17 °C днём и до −24… −22 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 декабря в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами сохранится температура воздуха до −55… −50 °C.

На севере центральных районов Красноярского края ночью до −36… −31 °C, местами до −46… −41 °C, днём до −35… −30 °C, местами до −38… −33 °C.

21−24 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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