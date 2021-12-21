Канберра, 21 декабря, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Мощная песчаная буря обрушилась на северо-запад австралийского штата Квинсленд и окутала город Булиа, 21 декабря передает телеканал 9News.

Roxy Lopez Песчаная буря

Ее принес ветер, скорость которого достигала 109 км в час. Облака песка и пыли продержались над населенным пунктом около 10 минут и были смыты дождем. По информации журналистов, в результате этого природного явления никто из жителей города не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря жительница Иерусалима в возрасте 70 лет пострадала в результате мощной пыльной бури, которая накрыла Израиль.