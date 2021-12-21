Москва, , 03:56 — REGNUM Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены, преимущественно среди взрослого населения, в 65 субъектах Российской Федерации. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

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В целом на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне периода с 6 по 12 декабря, но доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов возросла.

Вакцинация против гриппа продолжается во всех субъектах РФ. По состоянию на 17 декабря в России вакцинировались от гриппа более 65,03 млн. человек, это составляет 44,5% от численности населения страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о превышении порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ в 64 субъектах РФ.

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