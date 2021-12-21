Иркутск, 21 декабря, 2021, 03:57 — ИА Регнум. В отношении строительной компании «Арбат», которая на 45% принадлежит дочери экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Татьяне Мордуевой прекращено банкротное производство. Причиной этого стала не уплата задолженности истцу — налоговому органу, а отсутствие средств, достаточных «для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», передаёт ИА REGNUM.

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«Согласно ответам регистрирующих органов, объектов движимого и недвижимого имущества не числится», — отмечается в материалах суда.

На сегодня в отношении компании прекращены оба банкротных дела.

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Напомним, в декабре 2021 года иск получил и другой актив семьи Левченко — «Усольский завод металлоконструкций». Среди владельцев этого ООО — как Мордуева, так и сам глава иркутского отделения КПРФ, экс-губернатор Сергей Левченко, а также его сын — бывший депутат Андрей Левченко, ставший фигурантом уголовного дела.

Левченко-старший ушел в отставку с губернаторского поста в декабре 2019 года на фоне скандала с ООО «Звезда», связанного с установкой лифтов в многоквартирных домах региона.

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