Строительная компания дочери экс-губернатора попала в долговую яму?
Иркутск, 21 декабря, 2021, 03:57 — ИА Регнум. В отношении строительной компании «Арбат», которая на 45% принадлежит дочери экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Татьяне Мордуевой прекращено банкротное производство. Причиной этого стала не уплата задолженности истцу — налоговому органу, а отсутствие средств, достаточных «для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», передаёт ИА REGNUM.
«Согласно ответам регистрирующих органов, объектов движимого и недвижимого имущества не числится», — отмечается в материалах суда.
На сегодня в отношении компании прекращены оба банкротных дела.
ООО «Агентство недвижимости «Арбат» ранее выступало застройщиком дома на 98 квартир в Ангарске. Компания работает на рынке с 2007 года. Владелец 55% доли — обанкроченное ООО «Звезда» Андрея Ядришникова, связанное с семьей бывшего иркутского губернатора.
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Напомним, в декабре 2021 года иск получил и другой актив семьи Левченко — «Усольский завод металлоконструкций». Среди владельцев этого ООО — как Мордуева, так и сам глава иркутского отделения КПРФ, экс-губернатор Сергей Левченко, а также его сын — бывший депутат Андрей Левченко, ставший фигурантом уголовного дела.
Левченко-старший ушел в отставку с губернаторского поста в декабре 2019 года на фоне скандала с ООО «Звезда», связанного с установкой лифтов в многоквартирных домах региона.
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