Кабул, , 03:45 — REGNUM Взрыв произошел в квартале Хайрхана на северо-западе афганской столицы Кабула в результате детонации бомбы, 20 декабря сообщило агентство Aamaj News.

Взрыв Sergeant James McCauley

Взрывное устройство было заложено у дороги, по которой двигались два автомобиля с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря при взрыве в Кабуле погиб один человек и несколько пострадали.

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