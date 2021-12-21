Кабул, 21 декабря, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Взрыв произошел в квартале Хайрхана на северо-западе афганской столицы Кабула в результате детонации бомбы, 20 декабря сообщило агентство Aamaj News.

Sergeant James McCauley Взрыв

Взрывное устройство было заложено у дороги, по которой двигались два автомобиля с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря при взрыве в Кабуле погиб один человек и несколько пострадали.