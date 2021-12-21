Новороссийск, Краснодарский край, , 03:41 — REGNUM В пункт базирования в Новороссийске после выполнения задач в составе объединённой группировки ВМФ России в Средиземном море возвратилось спасательное буксирное судно СБ-742 Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ). Об этом пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) 20 декабря сообщает на сайте Минобороны РФ.

Новороссийская военно-морская база Mil.ru

Торжественная встреча возвратившегося из дальнего похода экипажа состоялась на причале военно-морской базы, где морякам также вручили награды Минобороны РФ и благодарственные грамоты.

пресс-служба ЮВО «В ходе шестимесячного пребывания в составе объединённой группировки ВМФ России в Средиземном море экипаж СБ-742 принял участие в двух международных военно-морских учениях: «Совместные военно-морские манёвры — 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики и «Мост дружбы — 2021» с кораблями ВМС Арабской Республики Египет».

Напомним, что спасательный буксир СБ-742, предназначенный для выполнения самых разнообразных спасательных и буксировочных работ, вошёл в состав НВМБ в декабре 2019 года. Это четвёртое судно проекта 22 870, построенное для Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, к проведению морской фазы совместных учений «Мост дружбы — 2021» приступили в Средиземном море экипажи кораблей Черноморского флота ВМФ России и Военно-морских сил Египет.

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