Абакан, 21 декабря, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии от продавца топливом поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором указано муниципальное казённое учреждение города Абакана «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства». Ответчик ведёт деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Исковое заявление к нему суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от АО «Красноярскнефтепродукт» был подан 20 декабря 2021 года. Сумма претензий составила 499 850,3 рубля. Одновременно с этим истец подал ходатайство об установлении размера вознаграждения арбитражного управляющего и заявление об установлении размера требований. Прочие детали пока не сообщались, но это не единственный кредитор муниципального предприятия. Например, 11 января 2022 года будет заслушан иск ООО «Ресурс» на сумму более 3,1 млн рублей (долг по муниципальному контракту от апреля 2021 года).

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 2016 года. Директор — Павел Литвинов, учредители — комитет муниципальной экономики администрации Абакана и управление коммунального хозяйства и транспорта мэрии. По открытым данным, муниципальное казённое учреждение выступало исполнителем почти десятка госконтрактов.