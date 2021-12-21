Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Один из сотрудников Белого дома США, тесно общавшийся с президентом страны Джо Байденом, заразился коронавирусом нового типа. Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки в ходе брифинга.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один», — заявила она.

Псаки добавила, что Байден уже дважды сдавал ПЦР-тест на выявление COVID-19 — 19 и 20 декабря. Тесты показали отрицательный результат. В связи с этим решили Байдена не отправлять на карантин, так как президент США уже прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил у президента США Джо Байдена выделить помощь в связи с резким простом заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, темпы роста заболеваемости усилились после появления штамма «Омикрон».