Лондон, , 03:32 — REGNUM Сумму в размере £28 млн ($37 млн) выделили власти Великобритании на вакцинацию бездомных людей от коронавирусной инфекции. Об этом 20 декабря сообщило на своем сайте правительство Соединенного Королевства.

Бездомный Alex Proimos

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Заместитель британского министра по делам бездомных Эдди Хьюз отметил, что власти планируют привить от COVID-19 максимальное число обездоленных людей, а также помочь им найти жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября эстонский портал ERR распространил информацию о том, что подавляющая часть бездомных эстонской столице Таллине добровольно прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции, что является обязательным условием для доступа в центры социальной помощи.

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