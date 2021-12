Москва, , 03:27 — REGNUM Приобретённый в 2021 году российский банк «Акрополь», ставший «Яндекс Банком», имеет довольно интересную и запутанную структуру владения, юрлица которой «прописаны» в Нидерландах и США. ИА REGNUM подробно разобрал эту цепочку связей.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Официально банк принадлежит российскому юрлицу — ООО «Яндекс.Маркет Лаб», но то в свою очередь — собственность двух офшорных фирм: публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (99,9% доли) и частной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс ФС Б.В.» (Yandex FS B.V.). При этом первый офшор является единственным участником второго. Далее партнёрство Cede & Co (Сид энд Ко) выступает номинальным держателем в интересах «Депозитари Траст энд Клиаринг Корпорэйшн (The Depository Trust & Clearing Corporation) 45,8% голосующих акций (87% акций в уставном капитале) публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», из которых почти 34% голосующих акций находятся в публичном обращении, ещё 5,2% у Capital Group Companies Inc. (США), 4,3% у Invesco Ltd и 2,4% у FMR Co Inc. Конечные бенефициары всех трёх американских компаний не раскрываются. Помимо этого, в «Яндекс Н.В.» 45,4% голосующих акций имеет российский олигарх Аркадий Волож, 6,2% некий Владимир Иванов и менее 1% Тигран Худавердян. Два последних — граждане РФ.

Напомним, банк «Акрополь» был приобретён у генерального директора «Связного» Евгения Давыдовича. По открытым данным, сумма сделки составила 1,1 млрд рублей. Банк с универсальной лицензией на тот момент по размеру активов занимал в РФ 330-е место.

Банк, как и большинство российских «дочек» «Яндекса», корнями уходит в офшоры. Именно через нидерландские компании бенефициар получает прибыли на IT-продуктах, работающих в России. При этом с подачи Минкомсвязи РФ в 2020 году ООО «Яндекс» вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере IT.

На сегодня в России к дивизиону есть масса претензий. Так, например, ранее ФАС провела антимонопольное расследование и выявила злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска».

Читайте также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС