Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Щенок немецкой овчарки появился в Белом доме. Об этом 20 декабря сообщили президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден в своих Twitter.

Собаки Джо Байдена

Новому питомцу дали кличку Коммандер. В своём первом сообщении о появлении щенка в Белом доме президент США написал: «Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер!». Немного позднее Байден опубликовал видео, где он встречает своего нового любимца и играет с ним.

Первая леди сделала репост сообщения супруга, добавив к нему комментарии в виде смайлов-сердечек и отпечатков лап.

По данным телеканала CNN, нового щенка немецкой овчарки президенту США и его супруге подарили родственники. Летом 2021 года у Байдена умерла одна из его двух собак — немецкая овчарка по кличке Чемп. У супругов есть и второй пёс, немецкая овчарка Мейджор, который сначала приехал вместе с президентом США в Белый дом, но умудрился дважды покусать охранников. Сейчас с собакой занимаются специалисты-кинологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти одной из собак Байдена, немецкой овчарки по кличке Чемп, которой было уже больше 13 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден сообщил о смерти одной из своих собак