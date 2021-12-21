Челябинск, , 03:17 — REGNUM В Челябинской области завершились учения, в ходе которых около 200 дозаправок в воздухе от летающего танкера Ил-78 выполнили экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолётов-разведчиков Су-24МР авиачастей ВКС России Центрального военного округа (ЦВО). Об этом пресс-служба ЦВО сообщает 20 декабря на сайте Минобороны РФ.

Дозаправка в воздухе Mil.ru

Во время двухнедельных лётно-тактических учений полёты проходили днём и ночью на высотах от 4000 до 7000 метров. Экипажи всех типов самолётов отработали сложнейший элемент лётной подготовки — парную и одиночную дозаправку — на скорости 600−700 км/ч, сближаясь с воздушным танкером на дистанцию до десяти метров.

пресс-служба ЦВО «Во время дозаправки лётчики МиГ-31, Су-34 и Су-24МР отработали взаимодействие с командиром топливозаправщика, который контролировал скорость и высоту полёта, дистанцию между самолётами и очерёдность подходов к авиатанкеру Ил-78. Передача топлива осуществлялась с помощью специального оборудования: штанги заправляемого самолёта и конус-датчика Ил-78».

В учениях было задействовано 12 боевых самолётов, самолёт-заправщик Ил-78, а также около 200 военнослужащих из числа лётного и наземного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители Су-30СМ во время учений в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолётов условного противника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области истребители Су-30СМ провели учебные воздушные бои