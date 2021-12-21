Владивосток, 21 декабря, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют в Приморье резкое понижение температуры воздуха и снег, сообщает сайт «Примпогода».

Anyt_Havaub Мороз

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С начала рабочей недели в регионе после морозов отмечается потепление. Но уже в среду, 22 декабря, Приморье накроет гребень холодного якутского антициклона. В отдельных районах усилится ветер, опять начнется похолодание. С севера распространится студеный арктический воздух. Ночные морозы окрепнут.

«Похолодание будет интенсивнее и продолжительнее предыдущего. Минимальные температуры на большей Приморья в пределах −25…−32°С, в горных районах −33…−40°С. На юге края местами будет не так морозно, но тоже холоднее, чем обычно, −9…−13°С. Морозы будут сопровождаться сильным ветром. Вероятны осадки, сильный ветер. До конца недели сохранится холодная погода», — прогнозируют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке городские службы устраняют последствия сильного снегопада и готовятся к аномальным холодам.