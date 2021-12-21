Осака, Япония, , 03:04 — REGNUM Не менее 25 человек погибли в результате пожара, произошедшего 17 декабря в психиатрической клинике в городе Осака на западе Японии, 21 декабря передает телеканал NHK.

Пожар Image Catalog

Первоначально сообщалось о 27 погибших, однако троих удалось реанимировать. После один из пострадавших скончался в больнице. В медучреждении остаются еще трое пострадавших, в том числе и пожилой мужчина, которого подозревают в поджоге.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря произошел пожар в поликлинике медицинского университета в Челябинске. Из здания эвакуировали 140 человек.

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