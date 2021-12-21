Южно-Сахалинск, , 03:01 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лиморенко вмешался в ситуацию с недостатком средств на новогодние подарки детям-инвалидам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Подарок

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От сахалинцев главе региону поступили обращения: не все дети с ограниченными возможностями здоровья получат подарки от областного министерства социальной защиты.

«Это несправедливо. Ребята нуждаются в особой заботе и внимании с нашей стороны. Я дал поручение министерству соцзащиты исправить эту ситуацию, деньги уже удалось найти, подарки обязательно будут», — заверил Лимаренко.

Отмечается, что изначально планировалось, что новогодние подарки выдадут детям в возрасте от 3 до 12 лет из многодетных малоимущих семей с четырьмя и более детьми, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, а также детям-инвалидам из малоимущих семей.

После вмешательства губернатора подарки получат все дети с ограниченными возможностями, независимо от доходов семьи.

«Благодаря выделению дополнительных средств новогодний сюрприз получат более 3200 юных сахалинцев», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске планируют обеспечить новогодними подарками более 18 тыс. детей из льготных категорий.