Нью-Йорк, США, , 02:56 — REGNUM В штате Нью-Йорк (США) за прошедшие сутки было выявлено более 23 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, что является для региона новым рекордом. Об этом губернатор штата Кэти Хокул 20 декабря сообщила на регулярном брифинге.

Вакцинация от коронавируса в США Cdc.gov

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Предшествующий максимум — 22 478 случаев заражения — был зафиксирован в штате 18 декабря.

Кэти Хокул «Вчера мы побили очередной рекорд с 23 391 случаем заражения… Мы это предвидели в свете распространения штамма «Омикрон».

Вместе с тем она ожидает вскоре увидеть в штате снижение заболеваемости, поскольку быстрое снижение после всплеска демонстрируют показатели из других затронутых новым штаммом стран. Также Хокул отмечает менее тяжёлое течение заболевания при «Омикроне», чем при штамме «Дельта», у ранее привитых и особенно получивших бустерную дозу.

Напомним, что ещё в начале декабря в Нью-Йорке выявлялось порядка восьми тысяч новых заболевших в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии от коронавируса в американском штате Нью-Йорке умерло более 60 тысяч человек.

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