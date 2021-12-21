Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не считает провальными переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако не намерена допускать создания ядерного оружия Тегераном. Об этом сообщил представитель Белого дома в ходе брифинга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и Израиль полностью солидарны в своем стремлении добиться того, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие», — заявил он.

Сотрудник Белого дома добавил, что запланированная поездка помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Израиль не связана с ходом переговоров СПВД и планировалась давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин оценивает переговоры по восстановлению СВПД в Вене как успешные. Он добавил, что Китай намерен и в дальнейшем способствовать переговорам по ядерной программе Ирана.