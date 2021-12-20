Рим, 21 декабря, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Распоряжение об обязательном ношении медицинской маски на открытом воздухе было подписано властями столичного региона Италии. Об этом 20 декабря сообщил губернатор региона Лацио Никола Дзингаретти в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ношение маски станет обязательным с 23 декабря на территории всего региона Лацио, включая его столицу и одновременно столицу Италии, город Рим. Действие постановления не распространяется на детей младше шести лет и на людей, у которых есть патологии, не позволяющие им носить маску.

Постановление будет действовать как минимум до 23 января, при этом медперсонал будет обязан сдавать тест на коронавирус каждые десять дней. Ужесточение правил связано с предстоящими праздниками, во время которых наблюдается миграция населения по стране, а также возрастает поток туристов.

«Эта мера предосторожности необходима для сохранения нашего здоровья и здоровья наших близких в такое время», — пояснил губернатор региона Лацио.

В настоящее время ношение масок на открытом воздухе обязательно в семи регионах Италии, которые входят в «жёлтую зону» по риску распространения коронавирусной инфекции. К Новому году к этим семи регионам могут добавиться ещё три.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Италии не вводили обязательства в части ношения масок на открытом воздухе.