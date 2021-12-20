Брюссель, 21 декабря, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Использование вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Novavax одобрено на территории ЕС, 20 декабря сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала экстренное применение вакцины Covovax, производимой Индийским институтом сыворотки по лицензии компании Novavax.

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