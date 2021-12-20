Рабат, 21 декабря, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Решение ввести комендантский час в новогоднюю ночь на территории Марокко приняли власти королевства из-за угрозы коронавируса. Об этом 20 декабря сообщило на своем сайте марокканское правительство.

Udo Geisler Марокко

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Кроме того, в ночь на 1 января в стране будут запрещены праздничные вечеринки и специальные программы в ресторанах, отелях и других заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря власти Лондона объявили об отмене новогодних торжеств Трафальгарской площади из-за ситуации с распространением коронавируса.