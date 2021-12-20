Гори, Грузия, 21 декабря, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прибыли к стенам военного госпиталя в Гори, чтобы поздравить своего кумира с днём рождения, сообщает 21 декабря грузинская газета «Дрони».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Оппозиционные активисты устроили перед госпиталем акцию-перформанс. Они собрались у окна палаты Саакашвили и запустили в воздух бумажных змеев. Затем в честь бывшего президента прозвучал государственный гимн Грузии.

Саакашвили из окна поблагодарил собравшихся у госпиталя. Бывшему президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года.

Напомним, что арестованный после нелегального перехода грузинской границы Михаил Саакашвили в настоящее время находится на лечении в госпитале