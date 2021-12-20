Анадырь, 21 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. На Чукотке по метеоусловиям задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю.С. Рытхэу шести самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Dzerod Анадырь. Аэропорт

Два рейса в Петропавловск-Камчатский не могут вылететь из Анадыря уже вторые сутки. Также задержаны рейсы в Хатырку, Провидения, Лаврентия, Залив Креста. С суточной задержкой вылетел самолёт до Марково.

Из-за циклона, пришедшего на Чукотку 20 декабря, скорость ветра на полуострове достигала на порывах 43 м/с. В настоящее время в Анадыре ветер около 3 м/с, ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин впервые провёл «прямую линия» — за полтора часа он в эфире ответил на более двадцати вопросов от жителей, которые касались авиации, строительства, ЖКХ, навигации, а также здравоохранения и лекарственного обеспечения.