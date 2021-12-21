Владивосток, , 02:22 — REGNUM В Приморье ситуация с ОСАГО остается наиболее сложной — в последние несколько месяцев самый автомобилизированный регион Дальнего Востока привлекает внимание мошенников, устраивающих подставные ДТП, чтобы получить значительные выплаты. Меры по урегулированию с ОСАГО обсудили краевые власти, а также страховщики, правоохранители и представители надзорных и профильных ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению экспертов, страховые компании не имеют права ограничивать продажу полисов ОСАГО, несмотря на объективные и субъективные причины на рынке автострахования.

«Число лиц, устраивающих подставные аварии для получения выплат, делает невыгодным работу страховых компаний. Как следствие, страховщики более осторожно подходят к оформлению новых полисов или ограничивают их продажу», — сказали на совещании 20 декабря представители страховых компаний.

При этом, специалисты ГУ Центробанка в Приморье заявили, что ограничение продаж полисов ОСАГО является нарушением федерального законодательства, следовательно, является неправомерным. Отмечается, что в ходе проверок страховых компаний уже выявлены нарушения.

Так, в УМВД возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества при совершении ДТП, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. При этом силовики отмечают, что в силу специфики таких инцидентов есть определенные сложности в доказательстве преступного умысла.

Одной из мер, предложенных на совещании, может стать дополнительное оснащение камерами видеонаблюдения наиболее сложных участков дорог, где часто происходят спорные ДТП.

«Важно эту ситуацию изменить, и сделать это можно и нужно совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Решать нужно комплексно», — сказал зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае предстанут перед судом трое участников преступной группы, которые обманом получали деньги от страховых компаний в качестве возмещения за инсценированные ДТП. В общей сложности они совершили 15 постановочных автоаварий и похитили 2,2 млн рублей.