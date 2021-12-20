Киев, 21 декабря, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Команду киберэкспертов для помощи в защите от кибератак против важных экономических и правительственных систем направили на Украину США и Великобритания. Об этом 20 декабря сообщает газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что специалисты были направлены на Украину для подготовки страны к возможным кибератакам на сайты электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики, а также на правительственные сайты. В США и Британии предполагают, что следующим шагом со стороны президента РФ Владимира Путина могут стать хакерские атаки, направленные на выведение из строя важнейших для страны сайтов.

Уточняется, что с помощью кибератак российский президент попробует выставить выставить украинского президента Владимира Зеленского «неумелым и беззащитным» и подготовить таким образом предлог для вторжения на Украину. Представитель правительства Великобритании пояснила, что помощь Украине носит исключительно оборонительный характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания решила усилить оборонную помощь Украине, дав ей возможность защиты от возможного нападения России.