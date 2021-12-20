Лима, 21 декабря, 2021, 02:09 — ИА Регнум. В Перу подтвердили восемь новых случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава перуанского минздрава Эрнандо Севальос в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня выявили еще немного случаев, скорость распространения у него выше, чем у штамма «Дельта», — заявил он.

По словам министра, всех зараженных выявили в столичном регионе. В минздраве Перу не исключили, что в стране придется ужесточить ограничительные меры, чтобы замедлить распространение новой разновидности коронавируса.

В частности, предполагается, что в Перу сократят интервал для ревакцинации с пяти месяцев до трех. Также в республике введут ночной комендантский час на 24 и 31 декабря.