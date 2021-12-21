Стокгольм, , 01:57 — REGNUM Если НАТО примет требования России о её безопасности, Швеция потеряет возможность для проведения совместных военных учений с соседними странами и США, в итоге — лишится права на осуществляемую сейчас политику безопасности. Об этом министр обороны Швеции Петер Хультквист 20 декабря заявил на страницах газеты Dagens Nyheter.

Петер Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, целью требований России является «создание сферы российских интересов, где российская сторона оказывала бы влияние на ближайшие к нам страны». Хультквист подчеркнул, что такая ситуация «сказалась бы и на нас», а потому является для Швеции «абсолютно неприемлемой».

Президент отметил, что в случае принятия одного из главных российских требований — отказа НАТО от своего расширения и в первую очередь за счёт Украины — возможность вхождения в североатлантический альянс закроется также и для Швеции с Финляндией, не являющихся в настоящее время членами НАТО. А якобы демонстрируемое Россией желание «диктовать свою волю другим странам» противоречит международному праву, заключённым соглашениям и является попыткой установить свою сферу интересов, что неприемлемо.

Петер Хультквист «Мы не будем вступать в НАТО ни сейчас, ни позднее. Но это исключительно шведская позиция, по поводу которой никто больше не может иметь каких-либо мнений. Мы должны иметь свободу принятия решений, руководствуясь только тем, что считаем наилучшим для шведского народа. Речь идёт об основополагающем суверенитете и свободе в принятии наших собственных решений».

Напомним, что 10 декабря министры обороны Швеции и Великобритании, Петер Хультквист и Бен Уоллес, заявили о намерении двух стран углублять сотрудничество в военной области. А 14 декабря, в ходе визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Швецию, между двумя странами было заключено новое соглашение об оборонном сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны.

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