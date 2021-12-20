Стокгольм, 21 декабря, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Если НАТО примет требования России о её безопасности, Швеция потеряет возможность для проведения совместных военных учений с соседними странами и США, в итоге — лишится права на осуществляемую сейчас политику безопасности. Об этом министр обороны Швеции Петер Хультквист 20 декабря заявил на страницах газеты Dagens Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

По его словам, целью требований России является «создание сферы российских интересов, где российская сторона оказывала бы влияние на ближайшие к нам страны». Хультквист подчеркнул, что такая ситуация «сказалась бы и на нас», а потому является для Швеции «абсолютно неприемлемой».

Президент отметил, что в случае принятия одного из главных российских требований — отказа НАТО от своего расширения, и в первую очередь за счёт Украины, — возможность вхождения в североатлантический альянс закроется также и для Швеции с Финляндией, не являющихся в настоящее время членами НАТО. А якобы демонстрируемое Россией желание «диктовать свою волю другим странам» противоречит международному праву, заключённым соглашениям и является попыткой установить свою сферу интересов, что неприемлемо.

Петер Хультквист «Мы не будем вступать в НАТО ни сейчас, ни позднее. Но это исключительно шведская позиция, по поводу которой никто больше не может иметь каких-либо мнений. Мы должны иметь свободу принятия решений, руководствуясь только тем, что считаем наилучшим для шведского народа. Речь идёт об основополагающем суверенитете и свободе в принятии наших собственных решений».

Напомним, что 10 декабря министры обороны Швеции и Великобритании, Петер Хультквист и Бен Уоллес, заявили о намерении двух стран углублять сотрудничество в военной области. А 14 декабря, в ходе визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Швецию, между двумя странами было заключено новое соглашение об оборонном сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны.