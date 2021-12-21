Батуми, Грузия, 21 декабря, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Два журналиста были избиты в полицейском участке города Батуми, сообщает 20 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

Журналисты Георгий Аробелидзе и Рати Ратиани были 17 декабря задержаны на улице и отправлены в полицейский участок. Там, по их утверждению, они были избиты полицейскими. Журналисты заявили, что перед задержанием полиция вымогала у них деньги.

Один из избитых журналистов уже прошёл медицинское освидетельствование. К расследованию события подключился аппарат Государственного инспектора Грузии.

Журналисты были освобождены из-под стражи решением Батумского городского суда. Рассмотрение их дела в суде назначено на 24 декабря. Журналистам будут оказывать помощь местные правозащитники.