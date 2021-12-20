Лондон, 21 декабря, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади в Лондоне по случаю празднования Нового года, были отменены городскими властями из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 20 декабря сообщил на своей странице в Twitter мэр города Садик Хан.

Andy F Трафальгарская площадь

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Он призвал жителей британской столицы встретить Новый год дома у телеэкранов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря правительство Великобритании объявило от том, что за сутки в стране было зарегистрировано более 91,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.