Сингапур, , 01:52 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сингапур

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Сообщается, что 141 случай связан непосредственно с распространением инфекции внутри страны, еще пятерых зараженных выявили в общежитиях для приезжих рабочих. Остальные зараженные прибыли в Сингапур из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на сингапурской территории достигло 276 105.

В настоящее время в больницах Сингапура получают лечение 506 пациентов с коронавирусной инфекции. Из них 29 находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также за минувшие сутки в республике скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Сингапуре жертвами осложнений COVID-19 стали 815 человек.