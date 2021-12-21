Оттава, , 01:33 — REGNUM Положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус, который сдала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом она написала 20 декабря на своей странице в Twitter.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава правительства отметила, что вынуждена уйти на карантин, но продолжит работать, ожидая результатов ПЦР-теста. Жоли также напомнила о необходимости вакцинации от COVID-19 и соблюдении других антикоронавирусных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы объявила, что южноафриканский лидер излечился от COVID-19. Он заразился SARS-CoV-2 12 декабря.

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