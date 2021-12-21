Тбилиси, , 02:03 — REGNUM Заработная плата мужчин почти во всех отраслях грузинской экономики существенно превышает заработную плату женщин, сообщает 20 декабря ibusiness.ge.

Грузинский лари Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальным статистическим данным, среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилась на 10,4%, то есть на 129 лари (менее $42) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 368,5 лари ($443).В третьем квартале 2021 года средняя заработная плата женщин составляла 1106,4 лари ($358), а мужчин — 1 612,1 лари ($552). Годовой прирост заработной платы составил 128,2 лари ($41) (13,1%) для женщин и 139,6 лари ($45) (9,5%) для мужчин. Средняя заработная плата мужчин на 505,7 лари ($ 163) превышает среднюю заработную плату женщин.